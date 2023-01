💣Affare Vlahovic da 110 milioni: Juve pazza della contropartita🔥

Il centravanti bianconero è nel mirino del top club inglese ma lungo la strada della trattativa c’è un grosso ostacolo, intanto la Juve fissa il prezzo e lancia la sua richiestaÂ

Dusan Vlahovic è ancora fermo ai box per la ricaduta di pubalgia che lo ha afflitto in seguito alla disputa del Campionato del Mondo di Qatar 2022, ma il tecnico Massimiliano Allegri è fiducioso che possa presto tornare a disposizione. Tant’è che proprio nella giornata odierna, assieme al compagno di squadra Paul Pogba, ha svolto il suo allenamento assieme alla formazione della Next Gen.

L’intero movimento della Juventus spera di ritrovare il proprio bomber il prima possibile, così da poter continuare a macinare punti in questa apparente fase di ripresa dopo l’inizio di campionato sottotono. Intanto si intensificano le voci di mercato anche sul suo conto, in un possibile scenario di ridimensionamento generale che potrebbe passare soprattutto attraverso l’organico bianconero. Viste le richieste del suo ingaggio, non sarebbero certamente molti i club intenzionati a muovere passi concreti. Tra questi ci sarebbe però l’Arsenal, degno del buon nome che ha faticosamente ricostruito col passare delle stagioni grazie all’arduo lavoro di un ispiratissimo Mikel Arteta. Oggi il club del Nord di Londra è primissimo nella speciale classifica di Premier League e sta osservando con ambizione al prossimo futuro.

Calciomercato Juve, via Vlahovic e spazio a Gabriel

La posizione di Gabriel Jesus è fuori discussione, mentre c’è molto del giovane Eddie Nketiah su cui poter puntare. Al contempo, però, la presenza di Vlahovic accrescerebbe la qualità del reparto offensivo aprendo nuove strade ad Arteta. La Juventus avrebbe fissato a 110 milioni di euro il prezzo del cartellino, ma secondo gli ultimi risvolti il club inglese non sarebbe disposto a sborsare tanto la prossima estate. Piuttosto, potrebbe giocarsi la carta della contropartita per sfoltire il proprio organico.

Tra le tante opzioni, ai bianconeri piace soprattutto il profilo del centrale difensivo Gabriel. A giugno, infatti, potrebbero farsi notare ancora di più le criticità di un reparto che sta lentamente andando incontro ad una totale rivoluzione con Rugani e Bonucci sul filo della partenza.