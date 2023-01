Ritorno di fiamma, la Juventus prepara il rinforzo per Allegri

La Juventus intende tornare protagonista in Italia risucchiando punti decisivi al Napoli: super sfida al Maradona per accorciare, ma sul fronte calciomercato possibili novità

Il club bianconero è sempre al lavoro per puntare sui migliori calciatori con una vera e propria rivoluzione in estate. La Juventus vuole così tornare protagonista assoluta in ottica futura dimenticando i vari problemi che ha dovuto affrontare in queste stagioni.

Ora i bianconeri affronteranno il Napoli in un big-match tutto da gustare. Allo Stadio Maradona i partenopei, a +7 dalla Juventus, vorranno allungare sempre di più per staccarsi completamente dalle dirette concorrenti. La compagine, guidata da Massimiliano Allegri, ha l’occasione d’oro per stare attaccata ancora alle primissime della classe. Così la dirigenza, inoltre, starebbe pensando di regalare nuovi rinforzi di livello assoluto allo stesso allenatore livornese. In caso di vittoria, i bianconeri rientreranno così di prepotanza in una lotta Scudetto, che sembrava surreale fino a qualche mese fa.

Juventus, Wijndal il regalo per Allegri

Tra gennaio e giugno la Juventus proverà così di mettere in atto una vera e propria rivoluzione dicendo subito addio ai giocatori che non faranno più parte del progetto bianconero. Nel mirino c’è sempre Owen Wijndal, terzino dell’Ajax classe 1999, con il suo agente Rafaela Pimenta che conosce molto bene il mondo torinese.

Nella scorsa estate c’è stato il suo trasferimento dall’AZ all’Ajax e già la Juventus aveva provato ad ingaggiarlo per rinforzare le corsie esterne. Alla fine il terzino olandese ha optato per la permanenza nei Paesi Bassi con l’obiettivo di consacrarsi a livello nazionale per poi sposare un progetto da urlo in vista delle prossime stagioni. La Juventus continua a monitorarlo già da tempo con il possibile ingaggio del giocatore olandese. Novità interessanti per quanto riguarda acquisti di valore per puntellare la rosa a disposizione di Allegri, che vorrebbe così rinforzi in caso di vittoria a Napoli per essere competitivi fino alla fine in ottica Scudetto.