Conferenza Lecce-Milan, Pioli è sicuro: tutto deciso per il mercato

Mister Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa prima del match di domani in trasferta contro il Lecce. Il Milan è chiamato a rialzare la testa ma il mercato è al centro dei pensieri

Non sarà una partita facile quella di domani contro il Lecce per il Milan. I salentini hanno già messo in grande difficoltà molte squadra davanti al proprio publico, ne ha fatto infatti le spese anche la Lazio di mister Sarri.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e il pareggio “regalato” alla Roma, Pioli dovrà imporre ai suoi una reazione importante. Nella conferenza stampa pre partita, il mister ha affrontato anche il tema calciomercato.

Pioli: “Non serve intervenire sul mercato”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa prima di Lecce–Milan ed è stato sicuro nel dichiarare che il Milan non interverrà sul mercato di gennaio.

Tuttavia gli infortuni che attanagliano il Milan sembrano dissiparsi pian piano e il tecnico si prepara a ritrovare 3 elementi chiave della sua rosa: “Il gruppo è forte quando siamo al completo. Ibra, Florenzi e Kjaer ci mancano perché sono fondamentali soprattutto per il ruolo di leader che hanno. Origi e Kjaer sono recuperati per domani. Rebic, invece, può aggregarsi domenica e potrebbe esserci in Supercoppa”. Il recupero di queste pedine fa sì che il Milan non necessiti per forza di nuovi acquisti nel mese di gennaio – Abbiamo una squadra forte e completa in ogni reparto – ha dichiarato Pioli – non serve intervenire sul mercato. Il problema sono gli infortuni – concludendo poi con una parentesi sul possibile ritorno di Bakayoko: “Non ci sono novità, è un professionista incredibile ma non so cosa succederà”.

La preoccupazione maggiore per il Milan e i suoi tifosi è sicuramente quella legata ai rinnovi di Giroud e Leao, ma Pioli può comunque gioire per il rinnovo di Bennacer: “Sono felicissimo per Ismael, lui è un giocatore ambizioso. Sono davvero contento per tutti. Altri rinnovi? Sono sicuro, anzi mi auguro, che presto arriveranno buone notizie”