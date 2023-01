“In modo ignobile”: mirino su Mourinho, che attacco in tv

Da Andrea Bruno Savelli un duro attacco a Mourinho: l’attore e regista è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TvPlay

Andrea Bruno Savelli, noto attore e regista, è intervenuto sul “caso” relativo al tecnico della Roma, José Mourinho. Lo ha fatto nel corso del suo intervento ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TvPlay.

José Mourinho, allenatore nella Roma, è finito nel mirino della critica dopo le sue dichiarazioni aa margine della partita di Coppa Italia con il Genoa. In particolar modo, lo Special One ha puntato il dito contro chi ha fischiato Nicolò Zaniolo e contro Vincent Candela, ex giocatore giallorosso ed oggi opinionista tv.

“Il problema è che pensa di essere il più intelligente e che tutti siano deficienti” ha dichiarato l’attore e regista Andrea Bruno Savelli, commentando l’ultima polemica sollevata dall’allenatore lusitano.

Mourinho nella bufera, l’attacco di Andrea Bruno Savelli

Nel corso del suo intervento, l’attore e regista Andrea Bruno Savelli ha proseguito: “Ha appena accusato uno stipendiato della Roma e poi è stato il primo a massacrare pubblicamente un giocatore della società, facendogli arrivare gente sotto casa e dunque in modo ignobile”.

Infine, ha concluso: “Se hai le palle ti prendi le responsabilità”, “invitando” Josè Mourinho ad assumersi le responsabilità per le critiche mosse da tifosi e stampa nei confronti della squadra giallorossa.