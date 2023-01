Erede Skriniar all’Inter: soluzione dal Barcellona

L’Inter si prepara a dire addio a Milan Skriniar e cerca un erede per la difesa: la soluzione potrebbe arrivare dal Barcellona

Più passa il tempo e più sembra difficile che l‘Inter e Milan Skriniar possano arrivare a un accordo per il rinnovo di contratto. Ovviamente con la scadenza fissata per giugno, il tempo è nemico dei nerazzurri, visto anche il grande interesse che il centrale continua a suscitare nei top club.

In particolare è sempre il Psg ha inseguire Skriniar, con l’Inter che inevitabilmente deve iniziare a mettere in conto la possibilità di perderlo. Così la soluzione per sostituirlo potrebbe arrivare dal Barcellona.

Calciomercato Inter, Eric Garcia rischia anche in Nazionale: idea per il post Skriniar

Il futuro di Milan Skriniar continua a essere in bilico. Così l’Inter inizia a guardarsi intorno per cercare un degno erede nel caso in cui in estate dovesse andare via a parametro zero.

La soluzione per l’Inter potrebbe arrivare dal Barcellona. Infatti Eric Garcia continua ad avere poco minutaggio con il club catalano e rischia anche in Nazionale. Il tecnico della Spagna De La Fuente ha affermato che chi ha più minuti giocati ha comunque più possibilità di essere convocato e dunque Garcia potrebbe avere bisogno di giocare per rimanere nel giro della ‘Roja’. Così a mettersi sulle sue tracce potrebbe essere l’Inter che con 15-20 milioni potrebbe tentare il colpaccio, visto anche un ingaggio non troppo alto dello spagnolo.