Zhang vende un big: il ‘bidone’ della Juve offerto all’Inter

Il centrocampista macina poco con il Liverpool ed è destinato a tornare alla Juve, ma ancora per poco. Bianconeri disposti ad aprire alla cessione con Pastorello abile mediatore tra le parti

L‘Inter è alle prese con una serie di trattative per il rinnovo dei contratti, soprattutto quelli di Milan Skriniar e Matteo Darmian. Eppure il superagente Federico Pastorello non vuole perdere terreno con la dirigenza nerazzurra neppure sui discorsi relativi alle posizioni di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi.

Nell’attesa di conoscere il destino dei big di centrocampo Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic il prossimo giugno, sempre fatiscenti sul mercato, l’agente potrebbe stuzzicare l’interesse nerazzurro per le prestazioni dell’altro assistito Arthur.

Passato in prestito al Liverpool nel corso della passata sessione estiva di mercato, nella speranza che potesse accumulare un po’ di esperienza in più rispetto a quanto scarsamente fatto con la maglia della Juventus nelle stagioni precedenti, il centrocampista brasiliano non ha rispettato le attese. Non ha mai messo piede sui terreni di gioco della Premier League in questa prima metà di stagione, per decisa volontà di Jurgen Klopp e l’attitudine fuori progetto.

Calciomercato, Arthur idea Inter? Costi ridotti ma non troppo

Così il destino di Arthur sembra ormai segnato. Non ci sarà alcun riscatto e farà ritorno a Torino la prossima estate, senza rientrare minimamente nei disegni futuri del club bianconero.

L’ipotesi Inter resta viva e si tratterebbe anche di costi ribassati rispetto a quelli messi sul piatto con il club inglese, fermi sui circa 37 milioni di euro. Il calciatore recepisce 6 milioni di euro di ingaggio al momento, troppi per le casse bianconere visto l’impiego pressoché nullo. Anche nel caso dell’Inter, in ogni caso, non si tratterebbe di un’operazione del tutto vantaggiosa.