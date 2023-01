Inzaghi sta già tremando: dall’Inter alla Juve, data e firma gratis

Il futuro di una pedina in forza all’Inter appare incerto e non è da escludere l’addio a parametro zero: può pensarci seriamente la Juventus

Di colpo è tornato lo sconforto generale. E come potrebbe essere altrimenti, dopo la clamorosa disfatta della Juventus contro il Napoli capolista, fra le mura dello Stadio Diego Armando Maradona. Una Manita che inevitabilmente pesa come un macigno e potrà sicuramente incidere sul prosieguo della stagione.

Che ne sarà della ‘Vecchia Signora’? Questo pesantissimo 5 a 1 contribuisce ad alimentare i dubbi circa il futuro di Massimiliano Allegri. Di recente, John Elkann ha ribadito la fiducia del club nei confronti del tecnico livornese, ma a fine annata molte cose potrebbero cambiare in maniera radicale. Intanto, però, si continua a riflettere sui temi riguardanti il calciomercato e attenzione al possibile intreccio con l’Inter di Simone Inzaghi. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Inter, Calhanoglu può dire addio: la Juventus ci pensa a zero

Il centrocampista turco presenta un contratto in scadenza giugno 2024. Si tratta di uno degli elementi più importanti all’interno dello scacchiere del mister piacentino, nonostante ciò non è da escludere che le strade si separino in futuro.

E la Juve, dal canto suo, monitora la vicenda. Se le parti in causa nei mesi a venire non dovessero raggiungere un’intesa per il prolungamento dell’accordo scritto, a quel punto i bianconeri potrebbero decidere di effettuare un tentativo concreto, cercando si assicurarsi le prestazioni dell’ex Bayer Leverkusen senza il pagamento del cartellino. Scenario che l’Inter, ovviamente, farà di tutto per evitare.