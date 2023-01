Milan scatenato, colpo stellare a zero: Pioli esulta

Il Milan prenota il colpo a zero per il prossimo giugno: firma gratis, Maldini prepara un addio per accontentare Stefano Pioli



La stagione del Milan è stata, fino a questo momento, ben al di sotto delle aspettative. Dopo aver conquistato lo scudetto meno di un anno fa, la squadra di Pioli ha mostrato limiti importanti, dovuti a diversi fattori.

Dall’infermeria sempre affollata a scelte di calciomercato che non hanno, al momento, ripagato le aspettative. Su tutti Charles De Ketelaere, un investimento pesante su cui il Milan ha però intenzione di continuare a puntare anche l’anno prossimo. Chi, invece, pare destinato a fare le valigie è Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo è in prestito dal Real Madrid ed il ‘Diavolo’ ha un diritto di acquisto fissato a 22 milioni di euro. Una cifra importante che, viste le prestazioni poco convincenti dello spagnolo, il Milan difficilmente sborserà. Ecco perché la caccia ad un nuovo trequartista, da affiancare proprio a De Ketelaere, è già iniziata. Un profilo di peso che permetta al belga di crescere senza troppe pressioni, garantendo però al Milan un giocatore di altissimo livello e già pronto a prendere per mano l’attacco rossonero.

Addio Brahim Diaz: il sostituto è da sogno

Per giugno sono previsti cambiamenti importanti: uno su tutti potrebbe chiamarsi Thomas Lemar. Il francese, in scadenza a giugno, non rimarrà all’Atletico Madrid.

Ecco quindi che Maldini potrebbe proporre un contratto triennale sfruttando proprio il budget destinato inizialmente al riscatto di Brahim Diaz. Il classe ’95, arrivato alla corte di Simeone per 72 milioni di euro nell’estate 2018, in questa stagione ha accumulato 15 presenze con 2 assist vincenti tra campionato e coppe e solo 678’ in campo. Senza grossi ostacoli, la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe giocare d’anticipo e garantirsi un grande colpo a zero, per la gioia di mister Pioli.