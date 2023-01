L’addio è più vicino: scambio Barcellona-Milan

Il Milan deve immediatamente dimenticare la sconfitta rimediata in Coppa Italia e il passo falso in campionato contro la Roma. Intanto per la prossima estate qualcuno potrebbe anche andare all’assalto dei gioielli di Pioli

Il Milan di Stefano Pioli deve immediatamente reagire nella gara odierna contro il Lecce per uscire dalla spirale negativa delle ultime due partite ufficiali. Il pareggio contro la Roma in Serie A, e l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino rappresentano passi falsi da mettersi alle spalle anche perchè la prossima settimana ci sarà in palio la Supercoppa italiana contro l’Inter.

Supercoppa che invece in Spagna si sta giocando in questi giorni e che ha visto Real Madrid e Barcellona protagoniste nelle rispettive semifinali vinte solamente ai calci di rigore. Tra le fila della squadra di Xavi c’è chi come Ferran Torres non riesce proprio ad imporsi nonostante l’altissimo investimento fatto appena un anno fa dal club catalano per prelevarlo dal Manchester City. Lo spagnolo è partito ancora una volta dalla panchina, e nonostante dei numeri non propriamente negativi, solo in sporadiche occasioni ha dato sensazioni positive in termini di continuità.

Calciomercato Milan, Torres si allontana dal Barcellona: idea di scambio con Tonali

Ferran Torres è infatti tra i grandi investimenti fatti dal Barcellona nelle ultime sessioni, ma vista la scarsa centralità nel progetto tecnico presente e futuro, non vanno esclusi già colpi di scena per il suo futuro.

In caso di addio il Barça vorrebbe recuperare una cinquantina di milioni di euro dall’eventuale cessione dell’esterno spagnolo che era stato accostato in passato anche alla Serie A ed in particolare alla Juventus. Un investimento complessivamente sbagliato con il club catalano che potrebbe però fare un tentativo impiegandolo come merce di scambio col Milan per arrivare ad un titolare di Pioli. Occhi potenzialmente su Sandro Tonali, calciatore che potrebbe fare quello che Kessie non è riuscito a fare in questa annata. Torres pur servendo al Milan chiaramente non sarebbe sufficiente per convincere i rossoneri a privarsi di un pilastro del presente e del futuro che ha un legame forte con la piazza e con tutto l’ambiente.