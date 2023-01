Scambio Brozovic-Kessie, cambia tutto: il Barcellona punta un altro interista

Lo scambio tra Kessie e Brozovic potrebbe prendere una piega diversa, con il Barcellona che mette nel mirino un altro interista

Il calciomercato è aperto fino a fine gennaio ma in casa Inter si inizia a pensare già al futuro della rosa di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra continua a faticare a conquistare le vittorie, come dimostrato anche ieri con uno striminzito 1-0 contro il Verona e prossima settimana ci sarà la Supercoppa contro il Milan.

Però per il futuro a centrocampo negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile ritorno in Italia di Franck Kessie, ma all’Inter. Lo scambio sarebbe con Brozovic, ma i blaugrana potrebbero cambiare obiettivo. Un altro nerazzurro nel mirino.

Calciomercato Inter, non Brozovic nello scambio con Kessie: il Barcellona pensa a Calhanoglu

Lo scambio tra Barcellona e Inter potrebbe prendere una piega diversa e vedere un protagonista diverso dalla parte nerazzurra. Infatti i nerazzurri non vorrebbero rinunciare a Brozovic e dunque il club spagnolo sarebbe pronto a virare su un altro centrocampista inerista.

Nel mirino del Barcellona potrebbe così rientrare Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha un contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe diventare l’obiettivo giusto per il club spagnolo da inserire nello scambio con Kessie. Dunque due ex milanisti che potrebbero scambiarsi i ruoli nel Barcellona e nell’Inter.