Cuadrado via dalla Juve a zero: firma con la rivale

L’esterno colombiano in scadenza a giugno non rientra, al momento, nei piani futuri del club bianconero

Assente nella disfatta col Napoli a causa dell’infortunio al ginocchio, Juan Cuadrado sta cominciando a guardarsi intorno visto che la Juventus probabilmente non gli rinnoverà il contratto in scadenza a giugno.

Il classe ’88 è rappresentato da uno degli agenti più influenti d’Italia, ovvero Alessandro Lucci senz’altro già al lavoro per trovare la migliore destinazione possibile al suo illustre assistito.

Un tentativo concreto il procuratore romano potrebbe farlo con l’Inter, visto che in estate – se non già in questo mercato qualora arrivasse una super offerta – dovrebbe dire addio a Denzel Dumfries.

Lucci vanta eccellenti rapporti con Marotta e magari Cuadrado può proporlo già nelle prossime settimane nei colloqui per il rinnovo di Edin Dzeko.

La risposta dell’Ad nerazzurro difficilmente sarebbe positiva, a meno che Cuadrado non si dica disposto ad accettare un biennale a cifre molto basse. 2 milioni al massimo.

Per il post Dumfries, poi, le preferenze dell’Inter sono per un profilo più giovane. Vedi Singo del Torino, oppure Buchanan del Brugge.

Calciomercato Juventus, Cuadrado gratis alla Roma

Respinto dal club di Zhang, l’agente del numero 11 della squadra allenata da Allegri potrebbe andare a bussare in casa della Roma.

Ai capitolini e, soprattutto, a José Mourinho potrebbe interessare un calciatore dell’esperienza di Cuadrado, dati i limiti sull’out di destra dove è sempre in uscita Karsdorp. Per giunta il 34enne di Necoclí arriverebbe a parametro zero.