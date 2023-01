Uragano Conte sulla Juventus: l’intrigo con Chiesa è decisivo

L’allenatore del Tottenham, Antonio Conte, è interessato all’acquisto di un calciatore di proprietà della Juventus: c’entra Federico Chiesa

Come ci si riprende da una pesantissima Manita? Difficile dirlo, anche perché la Juventus nella prima parte di stagione si è resa protagonista in negativo di numerosi scivoloni. E brucia ancora il fallimento in Champions League, con la squadra targata Massimiliano Allegri uscita dalla principale competizione europea a un turno dal termine della fase a gironi.

Il roboante ko subito allo Stadio Diego Armando Maradona, inevitabilmente, ha generato di nuovo un malcontento generale nell’ambiente. Ci si aspettava che la ‘Vecchia Signora’ potesse realmente impensierire Luciano Spalletti e il suo Napoli, invece il confronto diretto è stato letteralmente impietoso. Ora, però, bisogna andare avanti, riflettendo anche sulle varie tematiche relative al fronte calciomercato. In tal senso, attenzione al Tottenham degli ex Antonio Conte e Fabio Paratici. Gli ‘Spurs’, infatti, starebbero pensando all’acquisto di Filip Kostic, approdato a Torino la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus, Conte pensa a Kostic: intreccio con Chiesa

Questo perché sembra che Lucas Moura sia destinato a lasciare il club londinese e l’esterno serbo sarebbe un validissimo rimpiazzo. La domanda a questo punto è una: la Juventus accetterebbe di privarsi del classe ’92?

È vero che Kostic ha avuto tutto sommato un impatto positivo, ma davanti ad una buona offerta – valutazione intorno ai 30 milioni di euro – i bianconeri potrebbero anche convincersi ad optare per una separazione. Ciò considerando pure il ritorno di Federico Chiesa a pieno regime, il quale venerdì è stato schierato in campo da titolare. Situazione da monitorare.