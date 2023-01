Juventus, sacrificio Vlahovic per l’Higuain bis

La Juventus potrebbe pensare al sacrificio di Dusan Vlahovic per cercare di mettere a segno il colpo per l’Higuain bis

Continua a essere fuori dai giochi Dusan Vlahovic, che in questa stagione caratterizzata dagli infortuni con la Juventus ha già saltato ben 9 partite. Il bomber serbo nonostante ciò continua a essere il migliore attaccante della rosa bianconera, che però potrebbe anche diventare il sacrificio eccellente della società per mettere a segno un colpo stellare.

I bianconeri infatti nella prossima sessione di calciomercato potrebbero pianificare la partenza di Vlahovic, che porterebbe un grande tesoretto nelle casse, da investire poi per l’Higuain bis.

Calciomercato Juventus, sacrificio Vlahovic per tentare il colpaccio Osimhen

Victor Osimhen ha asfaltato la Juventus nell’ultima partita di campionato. Una doppietta di fisico e qualità che lo incorona probabilmente come migliore attaccante della Serie A al momento. Proprio per questo la Juventus sogna una nuova operazione Higuain per l’attacco.

Con la cessione di Dusan Vlahovic infatti i bianconeri potrebbe pensare addirittura di far partire l’assalto al bomber del Napoli, con la consapevolezza di dover sborsare una cifra importante. Aurelio De Laurentiis non ci penserebbe proprio questa volta a lasciare al club bianconero Osimhen, proprio come fece con Higuain, chiudendo le porte alla Juventus.