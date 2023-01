Zidane alla Juventus, clamoroso: si porta il grande campione

Mister Zidane resta nei pensieri della Juventus come possibile sostituto di Massimiliano Allegri: con lui può arrivare pure un campionissimo

Le otto vittorie consecutive senza subire gol sono state soltanto un’illusione. Venerdì, all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona, è crollato tutto in poco tempo. Dominio totale del Napoli nel secondo tempo e Juventus praticamente inerme, senza alcuna possibilità di riprendere in mano una gara disastrosa.

E i tifosi bianconero, ovviamente, non sono affatto contenti dello spettacolo tremendo a cui hanno dovuto assistere. Non è un caso che molti supporters abbiano ricominciato ad invocare l’esonero immediato di mister Massimiliano Allegri, ritenuto dai più come il vero responsabile di questi scivoloni (brucia ancora l’eliminazione dalla Champions League durante la fase a gironi). Assai complicato pensare ad una decisione così drastica a breve da parte della società, ma a fine stagione è un altro discorso. La prossima estate il club di Exor potrebbe davvero optare per la seperazione da Allegri ed è sempre viva la suggestione legata a Zinedine Zidane. Il francese sembrava destinato a ricoprire il ruolo di CT della Francia. Questa ipotesi, però, è sfumata del tutto, a seguito del rinnovo di Didier Deschamps. Di conseguenza, si apriranno nuovi scenari, col ritorno dell’ex trequartista a Torino che non sarebbe affatto da escludere.

Calciomercato Juventus, Zidane può portarsi Modric

Il classe ’72 di Marsiglia potrebbe rappresentare l’opzione ideale per competere nuovamente ad altissimi livelli. Anche perché conosce già l’ambiente, quindi non gli servirebbe una grande quantità di tempo per integrarsi.

Ovviamente le parti in causa dovrebbero, poi, riflettere su come potenziare la rosa, che necessita di alcuni interventi di spessore sul calciomercato praticamente in tutti i reparti. In tal senso, attenzione alla pista che porta al nome di Luka Modric, in scadenza di contratto giugno 2023 col Real Madrid targato Ancelotti. Zidane e l’esperto campione croato hanno vissuto una bellissima esperienza insieme nella capitale spagnola e il tecnico francese potrebbe provare a convincerlo a sposare la causa della Juventus, nel caso in cui l’ex Tottenham non prolunghi l’accordo scritto con i ‘Blancos’. Solo suggestioni per adesso, ma in futuro chissà.