Incontro con gli agenti, Juventus anticipata: accelerata in Premier

La Juventus in questo calciomercato invernale rischia l’anticipo dalla Premier League: incontro con gli agenti del giocatore

Riprendersi dopo una sconfitta come quella contro il Napoli sicuramente non sarà facile per la Juventus. I bianconeri dopo i cinque gol subiti si vedono tagliati fuori definitivamente dalla corsa scudetto. La posizione di Massimiliano Allegri torna inevitabilmente al centro dell’occhio del ciclone e il calciomercato al momento sembra non essere di particolare aiuto per la rosa bianconera.

Di acquisti infatti ancora non ne sono arrivati e la finestra invernale ha ormai superato il giro di boa. Nel frattempo un obiettivo della Juventus per rinforzare le corsie esterne potrebbe scegliere la Premier League. Agenti in città e bianconeri anticipati dal club inglese.

Calciomercato Juventus, il Newcastle gioca d’anticipo: incontro con gli agenti di Fresneda

La Juventus inizia a pensare già al futuro, visto che il presente non lascia particolari sicurezze. Tra le varie lacune da colmare sicuramente ci sono quelle sulle corsie esterne, con Alex Sandro e Cuadrado entrambi in scadenza di contratto e col futuro sempre più lontano da Torino.

Così i bianconeri hanno messo da tempo nel mirino il giovanissimo Ivan Fresneda, terzino destro classe 2004 del Real Valladolid che sta sorprendendo molti club con le sue qualità. Ad anticipare la Juventus però ancora una volta potrebbe essere un club inglese. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports’, il Newcastle avrebbe incontrato gli agenti di Fresneda nel fine settimana. Il club spagnolo non vorrebbe perdere il terzino a gennaio, ma ovviamente lo strapotere economico del Newcastle potrebbe cambiare la situazione. A rimetterci ovviamente sarebbe la Juventus, che vedrebbe sfumare un obiettivo, ma anche l’Arsenal, altro osservatore interessato del giovane terzino.