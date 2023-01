Addio Milan a parametro zero: ecco il gradito ritorno in A

Il club rossonero vorrebbe investire in una nuova risorsa fra i pali, lasciando andare a parametro zero il portiere verso una destinazione ancora tutta italiana che profuma di ritorno

Il Milan si prepara ad affrontare l’Inter nel secondo derby stagionale per decretare quale delle due compagini milanesi avrà diritto ad alzare la Supercoppa Italiana nella cornice del King Fahd International Stadium di Riyad. Intanto entrambe procedono in parallelo con gli impegni di campionato, essendo adesso ferme l’una dietro l’altra in classifica nel tentativo di riacciuffare la (quasi) impeccabile capolista Napoli.

Anche fronte mercato il Milan non disdegna le attenzioni a numerosi profili sul taccuino di Paolo Maldini, ma una delle criticità più impellenti da risolvere nel prossimo futuro potrebbe essere quella legata all’assenza del secondo portiere. Al momento, infatti, Ciprian Tatarusanu occupa il posto di Mike Maignan – reduce dal pesante infortunio – soltanto pro tempore. Secondo le stime il trentaseienne portiere rumeno non rinnoverà il proprio contratto con i rossoneri, così da risultare a tutti gli effetti un calciatore in procinto di svincolo la prossima estate. Questa potrebbe dunque essere un’occasione ghiotta per la Fiorentina.

Calciomercato, Tatarusanu in corsa per il ritorno in viola

I viola, secondo gli ultimi rumors, confermerebbero tra i pali il buon Terracciano mentre non è data per certa la presenza di Gollini. Oltre a Sirigu è proprio Tatarusanu a far gola a Commisso, ma spinge forte il nome del baby prodigio Tommaso Martinelli visto già come futuro del club e della Nazionale.

In ogni caso, c’è da attendere il via libera del Milan per pensare di intraprendere un dialogo costruttivo con l’entourage del rumeno. Per lui si tratterebbe di un gradito ritorno al club viola dopo sei anni dall’ultima volta.