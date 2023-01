Del Piero indica la strada: ecco la decisione su Allegri

La prima parte di stagione si è oramai conclusa, con il Napoli saldamente al comando della classifica a più nove dal Milan.

La squadra di Luciano Spalletti sta disputando un’annata a dir poco straordinaria, condita da 15 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, maturata a San Siro contro l’Inter. Oltre a questo, i partenopei sono il migliore attacco del campionato con le 44 reti messe a segno e la seconda miglior difesa, dietro soltanto alla Juventus. Con la prima parte di stagione messa a referto, è tempo di bilanci, con l’ex stella del nostro campionato che ha detto la sua a Sky.

Del Piero sta con Allegri: “non va esonerato”

Come detto, con la prima parte di stagione terminata, è tempo di bilanci. Alessandro Del Piero ha parlato a Sky del Napoli, della sua Juventus e del tecnico Massimiliano Allegri.

L’ex stella bianconera, ai microfoni di Sky, ha dichiarato che “ci sono tanti punti di domanda sulla Juventus, c’è una zona d’ombra; eppure Allegri, secondo me, non è da esonerare. Il Napoli sta facendo un campionato superlativo, molto sopra le parti. Poi c’è un altro campionato e, in quel campionato, la Juve è prima”. Del Piero ha elogiato il lavoro di entrambe le squadre e, sopratutto, l’operato di Allegri, che secondo lui non va esonerato. Il futuro del tecnico livornese resta comunque in bilico per la prossima stagione, ma per l’ex numero 10 la Juventus dovrebbe puntarci ancora.