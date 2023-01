Aria di rivoluzione ⚪️⚫️, salta anche l’attaccante 😱

Prosegue la rivoluzione della Juventus tra rosa e società: un altro bianconero è a forte rischio in vista della prossima estate. Le ultime

“Quando perdi 5-1 non devi trovare giustificazione. I gol che abbiamo preso non li avremmo presi con altre energie. Dopo il terzo gol ti cade il mondo addosso”.

E ancora: “Siamo una squadra con molti giovani. Abbiamo molti giocatori fuori e il Napoli adesso è a 47 punti. In questo momento è più forte delle altre, poi magari tra due mesi gli scenari saranno altri. Nel calcio quello che vale oggi non vale domani. Loro hanno il vento in poppa, poi magari tra due mesi cambia la situazione…”. A caldo, nell’immediato post partita di Napoli-Juventus, Massimiliano Allegri ha commentato così il clamoroso crollo della squadra bianconera sul campo della capolista sempre più incontrastata della Serie A. Al Maradona non si è salvato nessuno, forse il solo Di Maria, e anche il subentrato Kean non è mai riuscito ad incidere.

Calciomercato Juve, nuove sirene per Moise Kean

L’attaccante bianconero, dopo il gran finale prima della pausa, è apparso nuovamente spento alla ripresa del campionato. E Vlahovic è ormai al rientro.

La “magia” pre-sosta sembra già finita e Moise Kean è tornato un oggetto misterioso in casa Juve. Il suo spazio si ridurrà ulteriormente con il ritorno in campo di Dusan Vlahovic. Occhi puntati, dunque, sui club di Premier League a partire dal prossimo calciomercato estivo. Dopo l’obbligo di riscatto dall’Everton, il club bianconero non si opporrà ad una sua eventuale cessione per almeno 25-30 milioni di euro. Staremo a vedere.