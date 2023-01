Colpo di scena per Kessie: la Juventus ci prova!

Nel caso in cui non dovesse andare in porto lo scambio per Kessie con l’Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe andare forte sul centrocampista ex Milan: le ultimissime notizie di calciomercato

Negli ultimi giorni si è parlato con grande insistenza del possibile scambio fra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Barcellona di Xavi con protagonisti Franck Kessie, centrocampista ex Milan, e Marcelo Brozovic, regista croato della Beneamata.

Questo possibile affare che si concretizzerebbe nell’attuale finestra invernale di calciomercato vedrebbe coinvolto il classe 1992 dell’Inter che, soltanto qualche mese fa, aveva rinnovato il suo contratto proprio con i nerazzurri e sembrava destinato a restare a lungo con i colori del club meneghino. Poi però è iniziata la nuova stagione e, di conseguenza, anche il calvario legato agli infortuni. Brozovic ha praticamente saltato quasi tutte le partite dell’Inter quest’anno e la sua assenza, nonostante il buon adattamento di Calhanoglu, si è sentita eccome soprattutto in fase difensiva. D’altro canto, Marotta, amministratore delegato della Beneamata, ha sempre avuto nel mirino e nella mente il nome di Franck Kessie. Il dirigente nerazzurro segue da tempo l’ex giocatore dell’Atalanta, basti pensare al tentativo di scambio con Gagliardini proposto qualche anno fa e poi non più realizzatosi. Ora c’è una nuova possibilità che, se dovesse saltare, potrebbe aprire ad un nuovo clamoroso scenario con protagonista anche la Juventus.

Calciomercato, la Juventus ci prova per Kessie

Se non dovessero trovare la quadra Inter e Barcellona per lo scambio fra Brozovic e Kessie, la Juventus di Massimiliano Allegri sarebbe pronta ad inserirsi ed a beffare i nerazzurri e Marotta. I bianconeri infatti, che al termine della stagione perderanno Adrien Rabiot, visti i dialoghi ancora non iniziati sul rinnovo del contratto, potrebbero puntare proprio sul giocatore ivoriano per rinforzare e mettere muscoli a centrocampo.

Restano da valutare tempistiche e questioni economiche. Non è detto che la Juventus infatti, ad oggi, abbia la forza di avanzare un’offerta al Barcellona per Kessie e, soprattutto, bisogna capire l’entità dell’offerta che potrebbe convincere i blaugrana a lasciar andare il centrocampista.