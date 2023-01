Annuncio UFFICIALE: Ibrahimovic firma un altro contratto

Questo calciomercato invernale, oltre ad acquisti e cessioni, servirà alle società anche per pensare ai rinnovi contrattuali dei rispettivi calciatori.

Il calciomercato di riparazione sta entrando sempre più nel vivo, con le società pronte a rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori.

Oltre a possibili nuovi acquisti e cessioni, però, molti club sono concentrati anche sui rinnovi contrattuali dei rispettivi calciatori, specialmente per quanto riguarda i giovani di maggior talento. E’ il caso del Bayern Monaco, che ha da poco annunciato un rinnovo importante, sopratutto per il futuro del club.

Arijon Ibrahimovic rinnova: contratto fino al 2025

Come detto, una delle squadre più attive sul discorso legato ai rinnovi contrattuali è il Bayern Monaco, che ha da poco annunciato il prolungamento di un proprio giovane.

Stiamo parlando di Arijon Ibrahimovic, trequartista tedesco classe 2005. La società bavarese lo ha annunciato con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, spiegando che “l’FC Bayern ha prolungato il contatto dell’attaccante Arijon Ibrahimović fino al 2025. Il 17enne si è trasferito all’FC Bayern Campus nel 2018 ed è stato coinvolto nel ritiro della prima squadra la scorsa settimana”. Su questo rinnovo si è espresso anche Salihamidzic, membro del consiglio direttivo, dichiarando che “siamo molto felici di aver prolungato il contratto di Ari Ibrahimović. Si è sviluppato molto bene con noi e ora farà parte della prima squadra”.

Sono arrivate anche le prime parole dello stesso calciatore, che ha dichiarato di essere “molto orgoglioso e grato. Per me è un sogno che si avvera. Non vedo l’ora di fare i prossimi passi all’FC Bayern”.”Sono molto orgoglioso e grato. Per me è un sogno che si avvera. Non vedo l’ora di fare i prossimi passi all’FC Bayern”.