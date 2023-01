Kessie via dal Barcellona: Inter a mani vuote

Via dal Milan a parametro zero per trovare fortuna al Barcellona: ora Franck Kessie potrebbe già dire addio ai blaugrana, scambio da urlo

Nelle ultime ore il profilo dell’ex centrocampista del Milan è stato anche accostato all’Inter in uno scambio suggestivo con il croato Marcelo Brozovic. Subito l’ad dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha rivelato come non ci sia nulla di concreto. Inoltre, Kessie vorrebbe così andare subito via per trovare più spazio visto che con Xavi il suo minutaggio è limitato.

Una scelta che si è rivelata sbagliata dopo l’addio a zero al Milan: l’ex Atalanta ora potrebbe essere importante come pedina di scambio. Nelle ultime ore sta prendendo anche quota l’ipotesi di scambio da urlo con il Manchester City: Xavi vorrebbe il centrocampista tedesco Gundogan, sempre molto prezioso a smistare il pallone dalla trequarti in su. Un giocatore universale e molto sottovalutato rispetto alle sue reali qualità di raccordo tra centrocampo ed attacco: inoltre, è molto cinico in area di rigore avversaria segnando gol importanti nelle scorse stagioni.

Inter, Kessie pazza idea Manchester

Ora la società nerazzurra dovrà così virare su altri obiettivi per regalare nuovi innesti a Simone Inzaghi, concentrato sulla delicata sfida di Supercoppa contro il Milan. Così l’Inter vorrebbe accorciare sul Napoli dopo l’entusiasmante vittoria proprio contro i partenopei. Gundogan potrebbe così vestire la maglia del Barcellona per sposare il progetto tattico di Xavi, che ha collezionato il suo primo successo come allenatore della compagine catalana.

Novità importanti in vista dei prossimi giorni visto che Kessie spinge già per una cessione a gennaio. Il Barcellona vorrebbe così accontentarlo per provare ad imbastire uno scambio favorevole anche al club blaugrana. Ancora pochi giorni, poi si conoscerà la verità in ottica futura.