Inzaghi vuole soffiarlo a Pioli: che colpo in Serie A!

L’Inter di Simone Inzaghi sarebbe pronta ad entrare nella corsa per Patrick Ciurria, jolly del Monza e obiettivo di calciomercato del Milan di Stefano Pioli: le ultimissime notizie in Serie A

Ci siamo. E’ giunto il momento della Supercoppa Italiana. A Riad, in Arabia Saudita, i campioni della Serie A in carica, ovvero il Milan di Stefano Pioli, sfidano i vincitori della Coppa Italia della scorsa stagione, l’Inter di Simone Inzaghi.

Un vero e proprio derby della Madonnina trasferito dal Meazza al King Fahd Stadium. In palio c’è il primo trofeo stagionale, potenzialmente decisivo per il cammino di entrambe le squadre meneghine in questa annata fatta di qualche alto e alcuni bassi di troppo. Il Milan, ad esempio, viene da due pareggi consecutivi nel campionato italiano di Serie A e dall’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino di Ivan Juric. L’Inter invece sta scontando un avvio decisamente sotto le aspettative e la vittoria interna contro il Napoli è stata vanificata dal pareggio, ricco di polemiche, in casa del Monza. Proprio nella squadra brianzola, il Milan vorrebbe pescare, in sede di calciomercato, il nome di Patrick Ciurria, assoluto jolly in mezzo al campo per Raffaele Palladino, ma attenzione all’inserimento dei nerazzurri nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter e Milan, è derby per Ciurria

Il giocatore italiano, esploso proprio con l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino, sarebbe un elemento di assoluta importanza sia per il Milan che per l’Inter di Simone Inzaghi. I rossoneri sono infatti da tempo a caccia di un’ala destra che possa fornire le giuste garanzie e vorrebbero sfruttare gli ottimi uffici con il Monza.

Rapporti buonissimi intrattenuti anche dall’Inter di Marotta che potrebbe far leva anche su un giocatore che piace molto a Galliani anche in vista della prossima stagione: stiamo parlando di Roberto Gagliardini, centrocampista in scadenza di contratto al termine dell’annata e intenzionato a lasciare la Beneamata.