Maldini spiazza tutti 🚨, super colpo improvviso 👀

Un big nel mirino di Maldini e Massara: il possibile colpo in casa Milan tra gennaio e il prossimo giugno. Tutti gli aggiornamenti

“Stiamo parlando, non mi interessa se sia in contatto con altri club oppure no. Il nostro obiettivo è un altro”.

“È un giocatore molto importante per noi, mi ha detto che si sente molto bene qui e cercheremo di andare avanti insieme”. In seguito ai rumors riguardo al suo futuro, Salihamidzic ha parlato così della situazione di Benjamin Pavard in casa Bayern Monaco. Il terzino francese, al netto delle recenti dichiarazioni del ds, è piuttosto chiacchierato sul mercato e resta in bilico tra gennaio e giugno. Il vice campione del mondo in carica e campione del mondo nel 2018 è già accostato anche alle big di Serie A, Inter e Juventus su tutte. Ma non solo.

Calciomercato Milan, possibile tentativo per Pavard dal Bayern Monaco

Il francese può giocare anche da difensore centrale e farebbe sicuramente al caso del Milan di Stefano Pioli.

Possibile un tentativo immediato da parte del club rossonero: Maldini e Massara potrebbero tentare un’operazione in prestito con obbligo di riscatto per anticipare la concorrenza di Inter e Juve. Pavard, dal canto suo, aggiungerebbe esperienza internazionale ad un difesa meno solida rispetto alla passata stagione in casa Milan. Staremo a vedere.