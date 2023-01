Accordo segreto: Conte torna alla Juventus

La Juventus e Massimiliano Allegri non hanno un futuro ben delineato e la sconfitta contro il Napoli ha stabilito un uno spartiacque non indifferente per il futuro del tecnico. Emerge un retroscena a dir poco clamoroso

La Juventus, dopo un inizio a dir poco stentato nel campionato di Serie A, era riuscita a risalire la classifica dopo un filotto di 8 vittorie consecutive che hanno portato ben 24 punti sul tabellone.

Gran parte del meritova sicuramente ad Allegri, ma la sconfitta di Napoli ha abbattuto nuovamente un’ombra non indifferente sul futuro dell’allenatore toscano. Antonio Conte è sempre stato uno dei possibili sostituti e l’indiscrezione giunta oggi conferma tutto.

Accordo Agnelli-Conte, Allegri trema

Stando a quanto riportato da Luca Momblano, telecronista e giornalista di Tele Lombardia, sussisteva già un accordo di massima tra Andrea Agnelli e Antonio Conte per un eventuale incarico da allenatore della Juventus.

Mi risulta che Agnelli e Conte avessero già un accordo di massima per il ritorno – ha dichiarato il giornalista, che poi ha proseguito: “stiamo parlando di Settembre od Ottobre, con Conte che sperava che la notizia uscisse il più tardi possibile per gestire al meglio media inglesi e pubblico”. Sono dettagli rilevanti quelli tirati in ballo da Momblano, che addirittura lascia intendere come Conte fosse preoccupato su come porsi con i media e, soprattutto, con i tifosi del Tottenham Hotspur. Antonio Conte, che ha già allenato la Juventus, gradirebbe sicuramente la meta e il suo contratto con il club londinese ancora non è stato prolungato.

Il tecnico pugliese infatti si avvicina alla scadenza del suo contratto, prevista per il 30 giugno di quest’anno. Se non dovessero arrivare trofei o risultati comunque presitigiosi, per Allegri si metterebbe molto male. I tifosi della Juventus al contempo si trovano in una situazione non piacevole, in attesa di rivedere la Juventus di un tempo.