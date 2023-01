Milan-Inter, già nella bufera: “Cosa combina? È andato al bar”

L’episodio del raddoppio dell’Inter sui rivali rossoneri fa impazzire i tifosi sul web, critiche sull’approccio generale alla partita nel primo tempo

L’Inter chiude in vantaggio la prima metà di gara contro un Milan abbastanza frettoloso e impreciso in fase di costruzione della manovra e ripartenza dal basso. A non aver convinto affatto i tifosi è stata soprattutto la prestazione del centrocampista Sandro Tonali, al quale vanno tutte le critiche sulla errata marcatura in occasione della seconda rete subita alla destra di Tatarusanu dopo una piroetta di Edin Dzeko.

Come se non bastasse, il calciatore azzurro starebbe subendo la pressione del centrocampo avversario ben centrato sull’obiettivo di creare occasioni agli attaccanti nerazzurri particolarmente ispirati. Poca attenzione anche lungo le corsie esterne, dove i soli Rafael Leao e Theo Hernandez starebbero cercando di impensierire l’attenta retroguardia gestita da Milan Skriniar e Alessandro Bastoni.

Tonali per me un caffè macchiato freddo grazie chiudi la porta mentre esci#MilanInter — Effe (@effe37) January 18, 2023

Tonali sembrava me quando esco a cannone al campetto, con la differenza che lui è un professionista.#MilanInter — average Jimmy Butler enjoyer (@molteale055) January 18, 2023

Qualcuno vada a riprendere Tonali che è finito in curva — Deliux1⃣9 ”Finto Interista” (@deliux9) January 18, 2023

Avoglia a preoccuparti di Kjaer e Messias se Theo Bennacer e Tonali sono questi — Pepito Sbazzeguti 🍫 (@ildumba) January 18, 2023

Dzeko ha mandato Tonali a cercare l’ennesima rissa — Simone Salines (@salines_simone) January 18, 2023

Tonali sommerso dalle critiche, Milan soffocato dall’Inter

La speranza dei tifosi rossoneri è che Stefano Pioli possa infondere nei suoi il sentimento di rivalsa per un primo tempo poco lucido, allo scoccare della ripresa. A fare da spartiacque deve essere proprio il centrocampo, fra cui anche lo stesso Tonali che detta i tempi.

Allora Dzeko fa’un bel movimento seguito inspiegabilmente da Tonali.. Kjaer dove sei ??? e poi il portiere che come a Lecce non stende le mani e le braccia per parare,tiene indietro le mani e il pallone passa inevitabilmente in porta..#MilanInter — Stefano Fornara @MTW (@fornara_stefano) January 18, 2023

Tonali sembra ubriaco.

Manco il peggior Montolivo giocava così.#MilanInter — Idirinho ironside (@idirinho_93) January 18, 2023

Tonali è andato al Bar ! — 𝙂𝙞𝙤 ®🖤💙 (@GioNeroBlu) January 18, 2023

Dzeko ha mandato Tonali a Sesto San Giovanni. — Alessandro (@90ordnasselA) January 18, 2023

Quando due come Tonali e Bennacer sbagliano passaggi elementari c’è qualcosa che non va — RoberH – #AntiMessias (@roberh99) January 18, 2023

Il dribbling di Nonno Dzeko su Tonto Tonali mi ha gasato più del gol #MilanInter — Rykyjeypynaz (@rykyjeypynaz) January 18, 2023