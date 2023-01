Ancelotti stregato da Lautaro: pronto l’assalto in estate

Le prestazioni di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, non stanno passando inosservate ai top club europei, uno su tutti il Real Madrid: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Ieri è stata la serata perfetta per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, che si contendevano il primo trofeo della stagione contro il Milan di Stefano Pioli, hanno alzato la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita proprio superando il Diavolo campione d’Italia in carica e prendendosi una rivincita dopo quanto accaduto nel finale della scorsa stagione.

Nella sfida, mai in discussione con l’Inter sempre superiore all’avversario e dirimpettaio i protagonisti sono stati molti, a partire da Federico Dimarco ed Edin Dzeko. L’esterno italiano ed il centravanti bosniaco sono stati gli autori delle prime, pesantissime, due reti che hanno indirizzato subito la gara. A chiudere definitivamente i conti, invece, ci ha pensato Lautaro Martinez. Il centravanti argentino, che sta vivendo il suo momento d’oro fra trofei vinti e gol messi a segno, si è reso autore di un capolavoro con l’esterno destro che ha superato Tatarusanu e sigillato il risultato e la coppa per l’Inter di Simone Inzaghi. Queste prestazioni da urlo di Lautaro Martinez però accendono anche i discorsi di calciomercato. In particolare un club, nella prossima estate, potrebbe andare all’assalto del Toro: stiamo parlando del Real Madrid.

Calciomercato Inter, il Real su Lautaro: tutti i dettagli

Lautaro Martinez sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia dell’Inter e, nonostante una partenza non eccellente, si sta imponendo quest’anno per continuità come forse mai l’avevamo visto nelle annate precedenti. Inoltre, Lautaro ha da poco rinnovato il suo contratto con la Beneamata che l’ha voluto blindare dagli attacchi esterni, ma anche per presentarsi, ad un’eventuale trattativa, pronta a fare la richiesta.

L’Inter valuta infatti Lautaro almeno 100 milioni di euro in questo momento. Una cifra che difficilmente il Real Madrid potrà spendere, almeno per il momento, nonostante abbia individuato nell’argentino l’erede naturale di Karim Benzema, non più giovanissimo e pronto ad essere affiancato da un bomber di razza come il Toro.