Kiwior vola in Inghilterra: Milan e Juve hanno scelto l’alternativa

Il calciomercato invernale sta entrando sempre più nel vivo, con le società che stanno valutando possibili nuovi innesti.

Il calciomercato di riparazione si appresta ad entrare nella sua fase più calda, con le società al lavoro per cercare di piazzare qualche colpo.

Oltre a questa sessione, però, molti club sono già proiettati al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra queste società troviamo Juventus e Milan, che stanno già pensando a come poter rinforzare la squadra a disposizione di Allegri e Pioli. Uno degli obiettivi nel prossimo mercato estivo era Kiwior della Spezia, ora vicinissimo all’Arsenal per circa 25 milioni di euro. Proprio per questo motivo, le due società sembrano già aver individuato l’alternativa del difensore polacco.

Kiwior ad un passo dall’Arsenal: Juventus e Milan pensano a Schuurs

Come detto, Milan e Juventus stanno già programmando il prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione, con il reparto difensivo che potrebbe essere ritoccato.

Con Kiwior che sembra ad un passo dall’Arsenal per circa 25 milioni di euro, i due club sembrano aver già trovato l’alternativa. Stiamo parlando di Perr Schuurs, difensore olandese classe 1999 di proprietà del Torino. Il ragazzo si è reso protagonista di una buona prima parte di stagione, collezionando 15 presenze e mettendo a segno una rete tra campionato e Coppa Italia. Anche l’Inter lo sta monitorando per il dopo Skriniar, visto che il centrale slovacco non sembra trovare un accordo per il rinnovo contrattuale. Per strapparlo al Torino, che lo ha acquistato dall’Ajax la scorsa estate per circa 9 milioni di euro, servirà un’offerta importante da parte dei due club. Nonostante ci sia ancora una seconda parte di stagione da disputare, il mercato del futuro sembra già entrato nel vivo, con Schuurs che potrebbe a breve fare il definitivo salto di qualità.