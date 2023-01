Juve ‘beffata’ due volte: destinazione Londra

Intorno alla Premier League girano spesso e volentieri fior fior di milioni e i nomi più interessanti in sede di calciomercato. Lo sa bene la Juventus, che in caso di mancato rinnovo potrebbe perdere Rabiot proprio in direzione Inghilterra

La Juventus, al netto della gara di ieri sera di Coppa Italia, deve prontamente cancellare soprattutto la sconfitta di Napoli in campionato, andando ad affrontare un’avversario ostico come l’Atalanta nella prossima sfida. Una partita non semplice per la truppa di un Allegri che sta provando a recuperare man mano uomini importanti.

Intanto la società sta cambiando con l’insediamento del nuovo presidente Ferrero e tutta una serie di dinamiche da affrontare. A tutto questo va aggiunta l’incertezza per l’inchiesta Prisma e soprattutto un mercato che tra presente e futuro ha tanto ancora da dire. Nello specifico, per ciò che concerne la rosa attuale, i bianconeri hanno da risolvere la grana legata ai rinnovi di contratto, con riferimento ad Adrien Rabiot, centrocampista francese che proprio nell’ultimo anno di accordo sta disputando la sua miglior annata da quando è in Italia.

Calciomercato Juventus, Rabiot tra rinnovo e Premier: Mac Allister un profilo difficile

Rabiot alla quarta stagione in bianconero ha raccolto finora 148 presenze segnando 11 gol e presto dovrà essere presa una decisione in merito al suo futuro. Il richiamo della Premier è forte ma anche il desiderio di Allegri di non perderlo a zero.

La Juventus prova a trovare un’intesa complicata con Véronique Rabiot, madre e agente del calciatore che in caso di mancata firma con la società piemontese potrebbe anche finire in Premier League. Le potenziali proposte a zero non mancherebbero con l’Arsenal che potrebbe intensificare nuovamente il proprio interesse. A questo si aggiunge il fatto che proprio i ‘Gunners’, in caso di vittoria del titolo, potrebbero anche potenziare ulteriormente il centrocampo con altri calciatori di valore. Uno di questi potrebbe essere il campione del Mondo Mac Allister, eccellente al Mondiale ed anche con la maglia del Brighton. L’argentino era stato accostato anche alla Juve nelle scorse settimane, ma non è da escludere che possa essere il regalo giusto per Arteta a fine anno.