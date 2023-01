Intreccio Kessie-McKennie: Juve e Inter a mani vuote

Franck Kessie ormai è fuori dal progetto tattico di Xavi al Barcellona. L’ex centrocampista del Milan è alla ricerca di un’occasione già pronta per gennaio

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrocampista del Barcellona, Franck Kessie, che non è più felice in Spagna. Arrivato a parametro zero dopo l’exploit al Milan con il trionfo dello Scudetto nella scorsa stagione, Xavi non lo considera un titolarissimo e così il suo addio è ormai cosa scontata. L’ivoriano starebbe così cercando una destinazione già importante in vista di gennaio per i prossimi mesi da protagonista assoluto.

Come svelato dal giornalista del tabloid “Daily Telegraph” un altro centrocampista a cui il Chelsea potrebbe ambire, forse come soluzione a breve termine, è il nazionale della Costa d’Avorio in uscita dal Barcellona, Franck Kessie, ma non si pensa che il club inglese stia seguendo Weston McKennie, che dovrebbe lasciare la Juventus a partire da questo mese. Un intreccio suggestivo anche con la Juventus visto che quest’ultimo potrebbe dire addio ai bianconeri già a gennaio. Allegri punterebbe così sui profili giovani, come Miretti e Fagioli, mentre sulle fasce si sta mettendo in mostra Illing.

Calciomercato, McKennie può dire addio a gennaio

Il centrocampista statunitense sarebbe così sul punto di cambiare aria con diversi top club d’Europa pronti a puntare su di lui. La Juventus ha bisogno anche di cessioni per ridurre le perdite e così McKennie sarebbe l’indiziato numero uno a cambiare aria.

Già in Coppa Italia contro il Monza, lo stesso Massimiliano Allegri ha schierato una formazione ricca di giovani proprio a dimostrazione di puntare su di loro per il resto della stagione. Idee suggestive tra mercato e le varie competizioni da affrontare con l’obiettivo di riportare in alto la Juventus. Kessie, infine, è stato accostato anche ai bianconeri e ai nerazzurri per rinforzare la zona centrale di campo. L’Inter ci aveva provato con qualche scambio da urlo, ma lo stesso Barcellona aveva tentato il club milanese con l’idea Brozovic ma subito i nerazzurri hanno respinto il possibile scambio. Il Chelsea, infine, potrebbe così pensare ad una soluzione immediata prelevando il centrocampista ivoriano per un altro colpo da urlo in casa Blues.