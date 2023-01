Retrocessione e addio: il Milan lo prende a giugno

Il Milan pianifica il primo colpo in vista della prossima stagione: con la retrocessione è pronto a firmare per il club di via Aldo Rossi

Il 2023 del Milan non è cominciato nel migliore dei modi. Dai soli 5 punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato nell’anno nuovo, passando per l’eliminazione dalla Coppa Italia fino alla pesante sconfitta contro l’Inter in finale di Supercoppa italiana.

Adesso però Paolo Maldini sta valutando quelle che potrebbero essere le operazioni di calciomercato atte a rinforzare una rosa che ha mostrato crepe preoccupanti. Un pò per gli infortuni, un pò per l’inaffidabilità di pedine su cui il ‘Diavolo’ ha puntato molto (De Ketelaere e Origi su tutti) il club di via Aldo Rossi non intende farsi trovare impreparato e proverà a cogliere le occasioni giuste già in questi ultimi giorni di gennaio. In tal senso, però, un cambiamento importante potrebbe arrivare tra sei mesi. Un’estate bollente attende infatti i colori rossoneri: molto dipenderà da come finirà l’attuale campionato ed il cammino europeo in Champions League, vista l’imminente doppio big match contro il Tottenham di Conte. Per giugno, quindi, una priorità già segnalata da tempo rimane quella di rinforzare la corsia mancina della difesa, presieduta dall’inamovibile Theo Hernandez. Il francese, però, non potrà sempre giocarle tutte ed ultimamente ha mostrato un calo fisiologico: ecco perchè, direttamente dalla Serie A, può arrivare una ghiotta occasione nel ruolo del vice dell’ex Real Madrid.

Vice Theo Hernandez a giugno: è già in Italia

Fodè Ballo-Tourè, attualmente infortunato e pronto a tornare tra i disponibili entro fine mese, non ha convinto ed è per questo che la sua partenza in estate pare scontata. Attenzione, dunque, a chi prenderà il suo posto per fare coppia con Theo Hernandez sulla sinistra.

Ed il nome giusto può tornare ad essere quello di Tommaso Augello, già sondato in passato dalla società rossonera e protagonista con la maglia della Sampdoria. La stagione della squadra blucerchiata rischia di chiudersi nel peggiore dei modi: i liguri, infatti, sono in piena lotta per non retrocedere. Ma se il passaggio in B dovesse effettivamente concretizzarsi, il laterale 28enne (da sempre tifoso del Milan) diventerebbe una priorità per Maldini, pronto ad investire 6-8 milioni per portarlo a Milanello. Un colpo di spessore e grande affidabilità, dunque: Pioli spera nell’arrivo di Augello al termine dell’attuale stagione.