Il Barca irrompe e lo porta a Xavi: il Milan non può nulla

Il calciomercato invernale si avvia alla conclusione, con le società che stanno studiando gli ultimi colpi da mettere a segno.

Il calciomercato di riparazione si appresta ad entrare nella sua fase più calda, con le società che sono alla ricerca degli ultimi tasselli da aggiungere alla propria rosa.

Una delle società più attive in tal senso è il Barcellona, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Xavi. Il reparto che i blaugrana intendo rinforzare in questi ultimi giorni di mercato è l’attacco, specialmente per quanto riguarda le corsie laterali. Proprio per quanto riguarda il possibile nuovo innesto nel reparto avanzato, la dirigenza sembra aver individuato il profilo giusto, tanto da avviare i contatti con il club di appartenenza.

Niente Milan per Carrasco: il Barca ha avviato i contatti con l’Atletico

Come detto, il Barcellona ha tutta l’intenzione di rinforzare il proprio reparto avanzato in questi ultimi giorni di mercato, con il profilo giusto che sembra essere già stato individuato.

Stiamo parlando di Yannick Carrasco, ala offensiva belga classe 1993 dell’Atletico Madrid. Stando a quanto riporta Ekrem Konur tramite il proprio profilo Twitter, il Barcellona avrebbe avviato i contatti con i colchoneros per cercare di portare il calciatore alla corte di Xavi. Sull’esterno belga c’è anche il forte interesse del Milan, ma competere con il club blaugrana è un’impresa quasi impossibile. Dopo l’addio di Joao Felix passato al Chelsea, l’Atletico si appresta a cedere anche Carrasco ad una diretta concorrente nella Liga. Si prospettano infuocati gli ultimi giorni di questa sessione di mercato, con il Barcellona che sembra pronto a piazzare il colpo.