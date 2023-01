Allegri allo scoperto: l’annuncio sul futuro è chiaro

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta, il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato della sentenza shock

È un momento alquanto delicato per la Juventus. Nella serata di ieri è arrivata la pesantissima sentenza pesantissima da parte della Corte d’Appello Federale, che ha deciso di infliggere una penalizzazione alla squadra bianconera di ben 15 punti per via dello spinoso caso plusvalenze.

Ora la ‘Vecchia Signora’ è crollata al decimo posto – sotto alla Fiorentina nona – con un magrissimo bottino di 22 punti. Una punizione che compromette decisamente il cammino in campionato dei torinesi, i quali rischiano seriamente di non riuscire nemmeno a piazzarsi al quarto posto. Nonostante ciò, però, bisogna andare avanti, restando concentrati al massimo sulle questioni di campo. E domani sera Massimiliano Allegri e i suoi uomini dovranno ospitare la temibile Atalanta di mister Gian Piero Gasperini. Oggi, come di consueto nel giorno della vigilia, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico livornese, soffermandosi ovviamente anche sulla bruciante penalizzazione. Di seguito le sue parole.

MESSAGGIO AI TIFOSI: “Domani ci aspetta una sfida importante, perché dobbiamo chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi. Ora ci dobbiamo compattare e pensare solamente a lavorare“.

COSA CAMBIA CON LA PENALIZZAZIONE: “Non cambia assolutamente niente. Noi abbiamo l’obbligo di fare dei punti. L’Atalanta sta molto bene e sarà difficile, perciò dovremo affrontare la gara nel miglior modo possibile. Un passettino alla volta, poi avremo Europa League e Coppa Italia“.

RIPARTIRE: “Non è che bisogna ripartire, queste vicende riguardano la società. Il nostro compito è pensare solo al campo. Sarà fatto ricorso. Ora abbiamo momentaneamente 22 punti, cerchiamo di avanzare a 25 e scalare posizioni”.

SQUADRA: “Qui alla Juventus non si gioca mai con leggerezza. Abbiamo una pressione per poter vincere, noi dobbiamo continuare a svolgere il nostro lavoro nel migliore dei modi e recuperare tutti i giocatori. La prossima settimana rientreranno Vlahovic e Pogba. Dovrebbero esserci col Monza e domani avremo Cuadrado. Continuiamo a fare il nostro dovere, la sentenza definitiva ci sarà tra due mesi. Dovremo arrivarci senza rimpianti“.

RABIOT: “Ieri ha fatto un allenamento differenziato, ma dovrebbe essere ok“.

FERRERO E SCANAVINO: “Questa mattina ho parlato con Scanavino. Oggi Scanavino e il presidente Ferrero, alle 14:30, parleranno alla squadra. Poi non ci resterà che fare allenamento, preparare la partita e scendere in campo“.

Juventus, Allegri sul futuro: “Io resto, se non mi mandano via”

SENTIMENTO ATTUALE: “Quello che ci è successo è un dato di fatto, anche se momentaneo. E ho imparato che tutte le situazioni che capitano, anche quelle più negative, vanno tramutate in opportunità. Vedremo dove arriveremo“.

FUTURO: “I ragazzi sa benissimo cosa fare, per noi non è cambiato niente. Ora il primo obiettivo è raggiungere quota 25 punti. Io sono l’allenatore della Juventus e rimarrò tale, a meno che non sarò mandato via. Nei momenti di difficoltà è necessario uomini, assumendosi le responsabilità. Così è più stimoltante ora e deve riguardare tutti“.

SQUALIFICA CHERUBINI: “Alla Juventus ognuno di noi ha la responsabilità del proprio ruolo all’interno del club. Sono molto dispiaciuto per Cherubini, Agnelli, Nedved e Arrivabene. Sia per quanto riguarda l’aspetto professionale e soprattutto umano“.

SANZIONE SOLO ALLA JUVENTUS: “Ieri sera io ho fatto solo il calcolo per arrivare in Champions, quando mi hanno detto dei 9 punti di penalizzazione. E quando sono diventati 15 ho fatto un altro calcolo. Avremo bisogno di un girone di ritorno straordinario“.