Decisione definitiva e Juve spiazzata: così salta il dopo Allegri

La Juventus continua a seguire un valido profilo che potrebbe prendere il posto di mister Allegri in futuro, ma giungono cattive notizie

Da seconda a decima in classifica. È successo tutto in una sera, con la sentenza della Corte d’Appello Federale ai danni della Juventus, per via dello spinoso caso plusvalenze. Una punizione abbastanza pesante, che si traduce in ben quindici punti di penalizzazione.

Ora, ovviamente, c’è il forte rischio di una mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions (anche l’Europa League è alquanto distante). Si complica parecchio il già duro lavoro portato avanti da mister Massimiliano Allegri, costretto letteralmente a ricominciare da capo dopo una serie di risultati positivi ottenuti in campionato. Il tecnico livornese, nell’intervento di oggi in conferenza stampa, è stato molto chiaro circa il suo futuro: “Io sono l’allenatore della Juventus e resterò l’allenatore della Juventus, a meno che non mi mandino via“. Ed è proprio ciò che potrebbe accadere nei mesi a venire, specialmente se la squadra dovesse ripiombare nella crisi. Non a caso, il club di Exor si guarda attorno alla ricerca di potenziali sostituti idonei e un profilo che continua a piacere parecchio in questo senso è quello di Thomas Tuchel.

Juventus, Tuchel vuole la Spagna: Real Madrid o Barcellona

Il tedesco è ancora senza panchina, dopo essere stato esonerato dal Chelsea a inizio stagione. Pare, però, che nei piani di Tuchel non ci sia affatto l’Italia, anzi.

Stando a quanto si apprende da ‘Sky Sport Deutschland’, infatti, il trainer ex Paris Saint Germain vorrebbe allenare nella Liga spagnola e spera in una chiamata di Real Madrid e Barcellona, i club dei suoi sogni. Non è da escludere che i percorsi di Ancelotti e Xavi si interrompano al termine dell’annata in corso. E per la Juventus le speranze di vedere Tuchel sulla propria panchina si riducono ulteriormente.