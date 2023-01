HIGHLIGHTS | Napoli da record: Spalletti si prende il derby e fa 50

Dopo il 5 a 1 rifilato alla Juventus, il Napoli chiude il girone d’andata alla grande: Di Lorenzo e Osimhen stendono Nicola e la Salernitana

Vittoria nel derby e record. Il Napoli si lascia subito alle spalle la deludente eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese, battendo 0 a 2 i cugini della Salernitana targata Davide Nicola. Il toccante messaggio social di quest’ultimo, richiamato dal patron Iervolino dopo l’esonero, non è bastato ad avere la meglio sugli azzurri.

Gli uomini guidati da mister Luciano Spalletti passano in vantaggio nei minuti di recupero della prima frazione di gioco, con la rete a firma capitan Giovanni Di Lorenzo. Poi i partenopei scendono in campo per la ripresa e la musica non cambia. Tant’è che passano appena tre minuti dal fischio dell’arbitro e il Napoli mette a referto il raddoppio grazie al solito Victor Osimhen.

Serie A, Salernitana-Napoli 0-2: marcatori e classifica

Un successo che consente al Napoli di chiudere il girone d’andata a quota 50 punti, cosa mai accaduta nella storia del club. Numeri davvero sensazionali per gli azzurri, i quali credono fortemente nella conquista dello Scudetto e non intendono assolutamente mollare.

Salernitana-Napoli 0-2: 45+3′ Di Lorenzo (N), 48′ Osimhen (N)

Verona-Lecce 2-0: 40′ Depaoli (V), 54′ Lazovic (V)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50*, Milan 38, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34, Roma 34, Udinese 25, Torino 23, Fiorentina 23, Juventus 22, Bologna 22, Empoli 22, Monza 21, Lecce* 20, Spezia 18, Salernitana* 18, Sassuolo 16, Hellas Verona* 12, Sampdoria 9, Cremonese 7.

*Una partita in più