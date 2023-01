Sì a 60 milioni per Milinkovic: tris da urlo e Juve al tappeto

Nonostante tutto la Juventus non smette di sognare il colpaccio Sergej Milinkovic-Savic, ma il possibile affare può sfumare definitivamente

La Juventus deve continuare a lavorare senza farsi distrarre da sentenze e problematiche a livello giudiziario. Questa la sintesi, in buona sostanza, del pensiero di Massimiliano Allegri, intervenuto ieri in conferenza stampa. Ma quindici punti di penalizzazione sono tanti e, inevitabilmente, condizionano parecchio il percorso della ‘Vecchia Signora’ in campionato.

I bianconeri, infatti, rischiano seriamente di non partecipare alla Champions League nella prossima stagione. E ciò, ovviamente, può avere un effetto assai negativo anche in termini di calciomercato. In tal senso, i torinesi continuano a sognare il colpaccio Sergej Milinkovic-Savic, il quale presenta un contratto in scadenza giugno 2024 con la Lazio. Dato lo scenario attuale, però, il centrocampista serbo potrebbe decidere di fare altre scelte, magari proseguendo la propria carriera all’estero.

Calciomercato Juventus, triplo pericolo per Milinkovic: United, Arsenal e Newcastle

A questo proposito, la Premier League sarebbe in pole per assicurarsi le prestazioni dell’ex Genk. Tre i club maggiormente interessati: parliamo di Manchester United, Newcastle e l’Arsenal capolista.

L’estate prossima il patron dei biancocelesti, Claudio Lotito, potrebbe dire sì ad un’offerta da 60 milioni di euro. Una cifra di certo non irraggiungibile per le compagini inglesi. E per la Juventus le speranze si riducono in maniera rilevante.