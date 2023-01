Spalletti può perderlo gratis: lo offrono anche al Milan

Un calciatore nel mirino del Napoli targato Luciano Spalletti potrebbe finire al Milan di Stefano Pioli, ma non ci sono solo i rossoneri

È un Napoli da record quello che ha chiuso il girone d’andata. Mai nella storia del club era capitato che la squadra terminasse la prima parte della stagione a quota 50 punti. Segno di come il gruppo targato Luciano Spalletti stia ancora in splendida forma, sia dal punto di vista fisico che soprattutto mentale.

Gli azzurri credono tantissimo nella conquista dello Scudetto e non intendono affatto mollare. Al contrario, il Milan di Stefano Pioli sta attraversando un momento alquanto complicato in termini risultati. Inevitabilmente, brucia parecchio il pesantissimo ko nel derby contro l’Inter, che ha permesso ai cugini nerazzurri di alzare nuovamente al cielo la Supercoppa. Le strade di Napoli e Milan, inoltre, potrebbero incrociarsi pure in ambito di calciomercato. E qui entra in gioco Adama Traore, attualmente in forza al Wolverhampton. L’esterno ex Barcellona presenta un contratto in scadenza giugno 2023, di conseguenza non è da escludere una sua partenza a parametro zero in estate.

Calciomercato Napoli e Atalanta, offrono Traore a Milan e Roma

Il classe ’96 rientra nel mirino del club partenopeo, ma di recente è stato accostato pure all’Atalanta firmata Gasperini. L’entourage di Traore, però, potrebbe offrire le prestazioni del calciatore spagnolo anche al Milan e alla Roma di José Mourinho.

I giallorossi, tra l’altro, sembrano destinati a dire addio a Zaniolo a breve, quindi a maggior ragione lo scenario sopra descritto è abbastanza logico. Insomma, il destino di Traore potrebbe sì portarlo in Serie A, ma Napoli e Atalanta dovranno guardarsi le spalle dalle rivali.