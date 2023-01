HIGHLIGHTS | Danilo salva Allegri: è pari show tra Juventus e Atalanta

Dopo la bruciante penalizzazione, la Juventus riparte con un pareggio show all’Allianz Stadium: Danilo riacciuffa l’Atalanta di Gasperini

Superare una squadra come l’Atalanta non era affatto semplice, specialmente dopo aver perso in un colpo solo ben 15 punti in classifica. E, infatti, la Juventus non è riuscita a conquistare i tre punti stasera, ma comunque va apprezzato l’atteggiamento della squadra di Massimiliano Allegri.

I bianconeri si portano a casa soltanto un punto, al termine di una gara alquanto movimentata e ricca di colpi di scena, però hanno dimostrato di non voler mollare nonostante tutto. All’inizio sembrava che il finale della partita potesse essere differente, dato che i bergamaschi hanno sbloccato la contesa al quarto minuto di gioco con la rete firmata da uno scatenato Ademola Lookman. La ‘Vecchia Signora’, poi, reagisce alla grande, mettendo in atto una temporanea rimonta con Angel Di Maria (su calcio di rigore) Arek Milik.

Serie A, Juventus-Atalanta 3-3: marcatori e classifica

Ma nella ripresa la musica cambia immediatamente, con i nerazzurri che agguantano il pareggio a firma Joakim Maehle. E non solo, perché poco più tardi gli ospiti tornare in vantaggio: protagonista anche in questo caso Lookman, autore di una sontuosa doppietta.

Ci pensa Danilo, al 65esimo, a riacciuffare la ‘Dea’, battendo Musso con una punizione rasoterra. La sensazione è che la Juventus stasera abbia fatto il possibile per ottenere un buon risultato. Questo, ovviamente, considerando il momento alquanto delicato, soprattutto dal punto di vista psicologico. Adesso testa al Monza, una gara che andrà assolutamente vinta. A breve gli highlights di Juventus-Atalanta.

Juventus-Atalanta 3-3: 4′ Lookman (A), 25′ Di Maria (J), 34′ Milik (J), 46′ Maehle (A), 53′ Lookman (A), 65′ Danilo (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Milan* 38, Inter* 37, Roma 37, Atalanta 35, Lazio* 34, Udinese 28, Torino 26, Juventus 23, Fiorentina 23, Bologna* 22, Empoli* 22, Monza 22, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Hellas Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese* 7.

*Una partita in meno