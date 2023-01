Finisce nello scambio con Ziyech: anche l’Inter a mani vuote

Un rilevante calciatore nel mirino dell’Inter sul calciomercato potrebbe essere inserito in uno scambio con Hakim Ziyech, pedina del Chelsea

Nell’ultimo periodo l’Inter è stata protagonista sul campo, battendo prima il Napoli a San Siro e poi conquistando nuovamente la Supercoppa ai danni dei cugini del Milan. Ma dei nerazzurri si è parlato molto anche in chiave calciomercato. Qui entra in gioco Marcelo Brozovic, che continua a lavorare per recuperare totalmente dal suo infortunio.

Il croato è un elemento quasi imprescindibile nello scacchiere di mister Simone Inzaghi, ma la situazione è cambiata rispetto alla passata stagione. Adesso, infatti, il tecnico piacentino riesce a sopperire all’assenza dell’ex Dinamo Zagabria, grazie alla preziosissima assistenza di Hakan Calhanoglu. Se non esistono i calciatori incedibili in Serie A, a maggior ragione ora sarebbe sbagliato pensare questo di Brozovic. Anche perché si registra il concreto interesse da parte del Barcellona targato Xavi. I blaugrana, come noto, hanno avanzato una proposta di scambio ai nerazzurri, inserendo nell’affare il cartellino di Franck Kessie (che fatica ad ingranare in Catalogna). L’ex centrocampista rossonero attira particolarmente il club lombardo e non è da escludere del tutto che l’affare possa concretizzarsi, seppur sia comuque abbastanza complicato. Attenzione, però, alla mossa del Chelsea: i ‘Blues’, secondo ‘Sport’, avrebbero messo nel mirino la mezz’ala ivoriana, la cui valutazione si attesta intorno ai 30-35 milioni di euro.

Calciomercato Inter, il Chelsea vuole Kessie: scambio con Ziyech

E, sempre stando a quanto riferisce la fonte citata, i londinesi vorrebbero offrire ai blaugrana Hakim Ziyech per portare Kessie alla corte di Graham Potter. Se questa operazione dovesse realizzarsi davvero, non resterebbe a mani vuote soltanto l’Inter.

Il marocchino, infatti, piace parecchio al Milan e lo sta valutando anche la Roma come eventuale post Zaniolo, nel caso in cui l’attaccante giallorosso dicesse addio. Uno scenario sconfortante per la Serie A, da monitorare nelle settimane a venire.