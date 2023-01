Intreccio con Oblak, la Juve cede Szczesny e chiude per il nuovo portiere

La Juventus potrebbe così pensare anche al nuovo colpo tra i pali con l’addio di Szczesny: intreccio anche con l’Atletico Madrid

Novità importanti ancora in casa Juventus sul fronte calciomercato. Nonostante il meno 15 in classifica per il caso plusvalenze, la compagine bianconera ha mostrato carattere e voglia di rivalsa nel 3-3 definitivo contro l’Atalanta. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini ha mostrato tanta vivacità che ha messo in crisi la retroguardia della Juventus: inoltre, sul primo gol di Lookman il portiere polacco Szczesny avrebbe potuto fare di più.

Così la Juventus potrebbe pensare proprio all’addio dell’estremo difensore bianconero. La top d’Europa interessata potrebbe essere l’Atletico Madrid, che a sua volta sarebbe sul punto di cedere Jan Oblak. Il portiere dei “colchoneros” è destinato alla Premier League per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera all’età di 30 anni. Così Szczesny potrebbe essere il suo sostituto in Spagna dicendo addio alla Juventus in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore nonostante i vari problemi fuori dal campo.

Juventus, assalto al nuovo portiere

Nel mirino ci sarebbero diversi profili di assoluto valore: da una parte è sempre presente la voglia di vedere in bianconero il portiere di proprietà dell’Atalanta, ora in prestito alla Cremonese, Marco Carnesecchi. L’altro nome suggestivo è quello di Guglielmo Vicario, pronto a dire addio in estate all’Empoli per compiere il salto di qualità tanto atteso per la sua carriera.

I due portieri sono pronti anche a stare in pianta stabile in Nazionale, anche se la concorrenza è molto agguerrita con la presenza di Donnarumma e Meret. Ancora una volta la tradizione degli estremi difensori italiani è sempre molto viva con le big della Serie A pronte all’assalto definitivo. La Juventus non vuole farsi trovare impreparata nei prossimi mesi programmando la rosa del futuro già a partire da questi giorni.