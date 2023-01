Vlahovic-Kane, intreccio e firma: così cambia tutto

Dal futuro di Harry Kane a quello di Dusan Vlahovic: arriva la svolta inattesa, così può arrivare la firma

Il calciomercato di gennaio sta volgendo al termine mentre in vista dell’estate cambiamenti di spessore sono attesi tra le big d’Europa, specialmente in attacco.

Focus, tra gli altri, su Harry Kane e Dusan Vlahovic, due dei bomber più ricercati e chiacchierati negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dal giornalista del ‘The Athletic’ Daivd Ornstein, il futuro di uno dei bomber più ricercati d’Europa, soprattutto in Premier League, potrebbe cambiare. Perchè l’addio di Harry Kane al Tottenham, scontato fino a qualche settimana fa, potrebbe saltare. Il centravanti della nazionale inglese sarebbe in procinto di incontrarsi con la dirigenza degli ‘Spurs’ per trattare il rinnovo contrattuale. In scadenza nell’estate 2024, la priorità di Kane è sempre stata quella di rimanere al Tottenham proseguendo la carriera a Londra. Il giocatore è quindi aperto alla firma mentre i colloqui verranno aperti alla chiusura dell’attuale sessione di mercato. Una scelta, quella di Kane e del Tottenham, che può portare a cambiamenti importanti anche per il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo è da tempo tra i possibili partenti in casa Juventus, in particolar modo in vista di giugno, per rimpolpare le casse del club bianconero.

Kane-Tottenham, ‘assist’ per l’addio di Vlahovic

Se gli ‘Spurs’ dovessero quindi allontanarsi dall’eventuale assalto a Vlahovic, la fila per l’ex centravanti della Fiorentina rimarrebbe comunque molto folta.

Dal Chelsea agli altri top club europei, le possibilità che la punta saluti Torino restano concrete. Anche il Bayern Monaco, che non ha ancora rimpiazzato Lewandowski, ed il Manchester United sono alla ricerca di un grande attaccante in vista di giugno. A maggior ragione con il muro che il Tottenham metterà, nelle prossime settimane, per Kane. Vlahovic, in scadenza nel 2026 con la ‘Vecchia Signora’, ha collezionato fino a questo momento 15 presenze con 7 reti e 2 assist vincenti.