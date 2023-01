Lookman fa impazzire il top club di Serie A: pronto l’assalto in estate

Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, sarebbe finito nel mirino del Milan di Stefano Pioli: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, nella serata di ieri, ha pareggiato in casa della Juventus di Massimiliano Allegri in occasione della 19esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, che hanno iniziato alla grande il 2023 dopo un pre-sosta non particolarmente esaltante, sono tornati alla grande nella corsa alla qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League. Fra gli orobici, in grande rilancio e sempre nel segno di Gasperini, sta brillando la stella di Ademola Lookman, attaccante arrivato nell’ultima estate di calciomercato e diventato immediatamente un top player nel campionato italiano di Serie A. Il giocatore della nazionale nigeriana è stato prelevato per circa 15 milioni di euro ed ora il suo valore è almeno raddoppiato. La capacità di giocare sia al centro dell’attacco che sulle fasce ne fanno un avanti estremamente duttile e potenzialmente molto utile per un top club, ad esempio per il Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini a caccia di gol in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, occhi su Lookman: tutti i dettagli

Ademola Lookman è senza dubbio uno dei giocatori rivelazione del campionato italiano di Serie A e si sta dimostrando decisivo per la stagione dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Preso a circa 15 milioni di euro, il nigeriano, nato però in Gran Bretagna, ha attualmente un valore di almeno 30 milioni di euro se non di più ed il Milan, da sempre molto attento alle spese, dovrà valutare con grande attenzione il profilo di Lookman che, nell’attacco dei rossoneri, sarebbe potenzialmente il giocatore ideale per caratteristiche tecniche e fisiche.