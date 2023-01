Salta un’altra panchina, manca solo l’ufficialità

Il 2023 è iniziato da venti giorni e di sorprese ne abbiamo già viste fin troppe. Negli ultimi minuti è arrivata la decisione drastica per quanto riguarda una panchina di lusso

La notizia più clamorosa del 2023 è stata sicuramente la recente sentenza della Corte Federale nei confronti della Juventus. Tuttavia il calciomercato prosegue, sia per quanto riguarda acquisti e cessioni, ma anche per ciò che concerne le guide tecniche.

Poco fa è trapelata l’indiscrezione secondo cui un’altra panchina è in procinto di cambiare, infatti le quattro sconfitte in 5 partite non sono state digerite dalla dirigenza.

Lampard esonerato, manca solo l’annuncio

L’Everton occupa l’ultima posizione in classifica insieme al Southampton e la sconfitta contro il West Ham sarà fatale per Franck Lampard. Secondo la BBC infatti, il tecnico sta per essere sollevato dall’incarico con effetto immediato.

Tutti i principali media stanno solo attendendo l’annuncio ufficiale da parte del club, che dovrebbe arrivare in giornata. L’Everton ha perso le ultime tre partite contro Brighton, Southampton e West Ham, un ruolino di marcia che non poteva passare inosservato alla dirigenza del club di Liverpool, tantomeno ai tifosi. Lampard aveva inaspettatamente pareggiato l’incontro col Manchester City, ma prima di esso aveva subito una sconfitta contro un’altra diretta concorrente. Dal 2-1 subito in casa contro il Wolverhampton la dirigenza aveva cominciato a titubare, così da dare a Lampard ben altre 4 possibilità per risollevare le sorti del club. Purtroppo l’ex Chelsea non è stato in grado di rimettere il cammino dei Toffees sui binari giusti e l’esonero rimane l’unica soluzione per far cambiare le cose.