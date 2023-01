Chelsea scatenato, ingaggio top per scipparlo alla Juve

Il Chelsea continua ad essere molto attivo sul fronte calciomercato: ancora un colpo per rinforzare la rosa immensa di Potter, Juve beffata

Il top club inglese ha rivoluzionato la rosa attuale visto che in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione con cessioni eccellenti. Ancora un possibile colpo in entrata per l’attuale manager Potter, che è subentrato a stagione in corso a Thomas Tuchel. Nuova beffa in arrivo per la Juventus che potrebbe così virare su altri obiettivi per rinforzare le corsie esterne.

Il Chelsea continua ad acquistare giovani talentuosi già pronti per il presente e soprattutto importanti in ottica futura. L’ultimo nome sulla lista dei Blues è quello del terzino, classe 2003, Malo Gusto, attualmente in forza al Lione. L’accordo con il Chelsea sarebbe arrivato già a quota 6 milioni con l’addio della Juventus che si è tirata subito fuori. Il club bianconero dovrà così monitorare altri profili interessanti per rinforzare le corsie esterne della formazione di Massimiliano Allegri, che si giocherà il suo futuro a partire dalle sfide di questi mesi. In caso di fallimento anche in Europa League, la dirigenza bianconera potrebbe così pensare ad un nuovo cambio in panchina.

Chelsea, Malo Gusto addio Juventus

Anche la società bianconera era sulle tracce del giovanissimo terzino del Lione, che ora è pronto a trasferirsi subito in Premier League per bruciare le tappe. Un giocatore già pronto per l’immediato, che ha numerosi margini di miglioramento in vista del futuro. Un affare per i Blues che continua ad essere molto attivi sul fronte calciomercato.

La Juventus dovrà così pensare a nuovi colpi a partire dalla prossima estate per rivoluzionare tutto l’assetto tecnico che non ha dato soddisfazioni in questi anni. Idee suggestive per arrivare così ad essere competitivi nuovamente in Serie A e soprattutto in campo internazionale dopo la cocente eliminazione dalla Champions League.