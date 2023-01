Non lo vogliono più: colpo Milan con due cessioni (o De Ketelaere)

Dalla Premier la possibile soluzione ai problemi dei rossoneri sulla fascia destra. Ecco tutti i dettagli

La fascia destra resta uno dei grandi problemi del Milan, ufficialmente in crisi dopo il tracollo in Supercoppa contro l’Inter. Junior Messias e Saelemaekers non sono all’altezza, non a caso Pioli da tempo chiede un upgrade importante.

Difficile, per non dire impossibile una svolta in questi ultimissimi giorni di calciomercato invernale. Per l’estate prossima, invece, attenzione a qualche ‘scarto’ dei grandi club europei, inglesi in particolare.

Scarti ne ha a bizzeffe il Chelsea, il protagonista in assoluto di questa finestra di riparazione. Il nome che può fare al caso dei rossoneri è quello di Christian Pulisic, classe ’98 statunitense che in UK danno fuori dai piani di Potter e dei ‘Blues’.

Calciomercato Milan, Pulisic con due cessioni. O con quella di De Ketelaere

Esterno destro e seconda punta, per caratteristiche ed età sarebbe perfetto per la formazione di Pioli.

Due, però, i problemi: è in scadenza nel 2024, dunque sarebbe impossibile un’operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto; lo stipendio del 24enne, accostato pure alla Juventus, tocca quota 8 milioni di euro netti a stagione. Il Milan potrebbe proporgli una ‘spalmatura’ dello stesso in più stagioni, approfittando del fatto che il contratto col Chelsea termina fra un anno, finanziando l’acquisto – servirebbero 35-40 milioni – con un paio di cessioni. O con quella di Charles De Ketelaere…