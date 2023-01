Rescissione UFFICIALE e blitz Roma: Mourinho lo strappa al Milan

Manca solo una settimana alla chiusura della finestra invernale di calciomercato e la Roma di Mourinho tenta il blitz per ingaggiare l’ala fresca di rescissione

Roma e Milan stanno avendo due andamenti decisamente differenti, con i capitolini che hanno aperto molto bene il 2023 e i diavoli che, al contrario, hanno incassato una serie di sconfitte e delusioni molto cocenti.

Entrambe le compagini hanno bisogno di intervenire sul mercato e sia Mourinho, che Pioli stanno per darsi battaglia in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. C’è un talento francese alla ricerca di una squadra.

Thauvin è senza squadra, la Roma sfida il Milan

Florian Thauvin è stato appena svincolato dal suo ex club d’appartenenza. Il Tigres, squadra che milita nella prima serie messicana, ha rescisso il contratto con l’ala destra, che ora sta di fatto cercando una nuova “casa”.

La Roma, con il futuro di Zaniolo decisamente in bilico, starebbe tentando il colpo già in queste ore per il classe ’93. Thauvin ha disputato gran parte della sua carriera tra Olimpique Marsiglia e Newcastle United ed ora tra Milan e Roma potrebbe scatenarsi una bella lotta. Non è però da escludere un ritorno in patria per l’ala destra, poiché la sua volontà primaria sarebbe quella di tornare proprio a Marsiglia. Thauvin, durante la sua esperienza messicana, ha preso parte a 10 partite e messo ha segno 3 reti, firmando inoltre 2 assist. Mourinho e Pioli hanno fiutato l’affare, ma c’è una concorrente da tenere particolarmente sott’occhio e stiamo parlando della Fiorentina, che al momento non ha affondato il colpo, ma starebbe facendo dei sondaggi. In carriera Thauvin ha preso parte a 389 partite ufficiali, siglando 85 reti e 51 assist nella sola Ligue 1. Certamente il suo sarebbe un profilo utile per tutte le squadre interessate, ma la differenza, come detto, la farà la volontà del ragazzo di Orleans.