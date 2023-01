HIGHLIGHTS | De Profundis Milan, il Napoli ringrazia la Lazio

Crisi profonda per il Milan: la squadra di Pioli chiude il girone d’andata con una pesante sconfitta sul campo della Lazio

Poker della Lazio nel posticipo della 19^ giornata del campionato di Serie A: monologo biancoceleste all’Olimpico dove il Milan di Pioli affonda. E la capolista Napoli ringrazia.

Dopo soli quattro minuti, la Lazio passa in vantaggio. Lo fa con Milinkovic-Savic, bravo a sfruttare un pallone messa al centro d’area dopo una bella azione costruita da Zaccagni e Felipe Anderson. Il Milan fatica a contenere le sortite offensive della squadra di Sarri che, dopo l’uscita di Tomori per infortunio, trova anche il raddoppio. Lo fa con Zaccagni, fortunato e bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto dopo il palo colpito da Marusic sull’imbucata di Pedro.

Nella ripresa la Lazio cala anche il tris. Questa volta trova il gol Luis Alberto, in gol su calcio di rigore dopo un fallo di Kalulu, in netto ritardo su Pedro. C’è tempo anche per il poker che porta la firma di Felipe Anderson, bravissimo a concludere l’ennesima azione spettacolare della squadra di Sarri.

Lazio-Milan: highlights, tabellino e classifica

LAZIO-MILAN 4-0

4′ Milinkovic-Savic, 38′ Zaccagni, 67′ rig. Luis Alberto, 75′ Felipe Anderson

La classifica: Napoli 50, Milan 38, Lazio 37, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 26, Empoli 25, Juventus 23, Fiorentina 23, Bologna 23, Monza 22, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8

A breve gli highlights della partita