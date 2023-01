Emergenza Inter sulla destra: doppio colpo a giugno

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non è convinto dalle prestazioni dei due esterni, così Marotta potrebbe regalargli un sostituto il prossimo giugno in uscita dalla Roma. Ecco le chance del doppio affare di mercato

La deludente sconfitta maturata sul manto erboso di San Siro contro l’Empoli ha fatto riflettere Simone Inzaghi sulla profondità della rosa di cui dispone l’Inter in questa stagione. Nello specifico ha potuto notare come il rendimento della corsia destra, sia in fase di copertura che in termini di spinta offensiva, sia nettamente calato rispetto alle performance di inizio stagione.

Questo perché da un lato il solo Denzel Dumfries s’è dovuto sobbarcare la responsabilità di fare bene, sempre e comunque, nell’attesa che il compagno di reparto Matteo Darmian potesse recuperare a pieno la condizione fisica. Dall’altro, l’esterno olandese è stato anche nuovamente catapultato sul mercato distogliendolo dagli impegni ufficiali con la maglia nerazzurra e ora è anche acciaccato. Così il tecnico piacentino ha fatto affidamento sul giovane Raoul Bellanova, ancora acerbo per una formazione che ambisce alla vittoria dello Scudetto.

Calciomercato, Karsdorp-Smalling pacchetto per l’Inter del futuro

Per questa serie di ampie motivazioni, la dirigenza nerazzurra potrebbe ascoltare le richieste di Inzaghi al termine della stagione. L’idea è quella di procurargli almeno un altro esterno di spinta che possa fare le veci di Dumfries o rimpiazzare completamente il flop Bellanova.

Giuseppe Marotta riporta sulla sua lunga lista di possibilità il nome di Rick Karsdorp, già da diverso tempo ai ferri corti con la Roma di Mourinho. Il calciatore potrebbe dunque congiungersi al compagno di squadra Chris Smalling a mezzo di un affare a costi ridotti, nel caso in cui anche quest’ultimo dovesse concretizzare il proprio passaggio all’Inter al termine del suo contratto coi giallorossi. La trattativa, tuttavia, è ancora in fase di definizione e potrebbe volerci altro tempo.