Ritorno di fiamma per dire addio alla Juve: scambio dalla Premier

La Juventus vive un momento molto particolare dovuto soprattutto alla penalizzazione in classifica. Dentro e fuori dal campo i bianconeri sono sotto i riflettori mentre il mercato potrebbe riservare sorprese soprattutto in estate

L’obiettivo è macinare quanti più punti possibili per una Juventus crollata in classifica dopo la corposa penalizzazione recentemente rimediata. Una vicenda che ha scosso il calcio italiano e che ancora lascia strascichi importanti in questi giorni.

Allegri dovrà essere abile a trovare la giusta amalgama per uscire da un momento psicologicamente così delicato. La classifica ora ha infatti tutto un altro tono e la distanza dalla zona Champions League, obiettivo minimo dei bianconeri, inizia ad essere parecchio corposa. Servirà quindi l’apporto di tutti per provare a venirne fuori al meglio. Intanto non va sottovalutato anche il calciomercato, che in particolare in vista della prossima estate, potrebbe avere un legame anche stretto con un eventuale mancato raggiungimento della Champions League. Senza il piazzamento europeo qualcuno potrebbe anche andare via, riaccendendo i fari sulla rosa juventina.

Calciomercato Juventus, Locatelli e il ritorno di fiamma dell’Arsenal: suggestione di scambio con Tierney

Nello specifico potrebbe essere anche l’Arsenal a lanciare uno sguardo dalle parti della Continassa, dove gioca un calciatore che già in passato, a più riprese, era stato accostato al prestigioso club inglese. Il riferimento è a Manuel Locatelli, ex Sassuolo che piaceva ai ‘Gunners’ e che non si è ancora espresso al massimo alla Juve.

Fermo restando la continuità di impiego in campo che gli dà Allegri, Locatelli non è sempre stato convincente e dal suo rendimento complessivo ci si attendeva qualcosina di più. L’Arsenal che è attualmente primo in classifica in Premier, per la prossima estate potrebbe anche rifarci un pensierino. Invece di una proposta cash l’idea potrebbe essere quella di uno scambio con Kieran Tierney, terzino sinistro classe ’97 che vive la complicata convivenza con Zinchenko. Valutazioni ed età dei due sono molto simili intorno ai 25/30 milioni di euro. Alla Juve un nuovo mancino in difesa servirebbe come l’ossigeno vista la situazione di Alex Sandro e soci, e un profilo come lo scozzese potrebbe anche ingolosire, fermo restando l’importanza che Locatelli ricopre per Allegri.