McKennie via, la Juve paga la clausola e accontenta Allegri

La Juventus potrebbe dire addio a gennaio a Weston McKennie: un tesoretto utile per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri

Un intreccio di calciomercato che coinvolge la Juventus, che è sempre concentrata su più fronti dopo le varie inchieste per il caso plusvalenze e quello per gli stipendi negli anni del Covid. Il club bianconero, però, potrebbe così programmare al meglio la prossima stagione andando a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri facendo una vera e propria rivoluzione tra acquisti e cessioni da urlo.

In quest’ottica già a gennaio il centrocampista bianconero, Weston McKennie, potrebbe andare via con il forte interessamento del Leeds. In questo modo la Juventus potrebbe pensare a nuovi rinforzi recuperando parte dell’investimento fatto in passato. La suggestione per il futuro sarebbe il talentuoso giocatore del Rayo Vallecano, Fran Garcia, che è richiesto anche dal Bayer Leverkusen come svelato dal quotidiano spagnolo “Marca”. Sulle sue tracce potrebbe inserirsi la Juventus, pronta anche a pagare la sua clausola di 10 milioni di euro. Il club spagnolo ha cercato di alzarla a tutti i costi in passato, ma è ancora incerto il futuro del giovane calciatore cresciuto nel Real Madrid. Classe 1999, Fran Garcia può ricoprire la corsia sinistra sia agendo come terzino che muovendosi anche come ala. Un innesto di qualità in ottica futura per puntellare così la rosa bianconera con acquisti di assoluto valore programmando fin da subito anche le prossime stagioni.

Juventus, Fran Garcia il futuro per i bianconeri

Un giocatore di qualità sopraffina che potrebbe sbarcare anche in Serie A: su di lui c’è sempre il Bayer Leverkusen con Xabi Alonso che lo conosce molto bene da anni. Idee alquanto suggestive in vista del futuro con la Juventus pronta a fare una pulizia generale dopo le varie inchieste delle ultime settimane.

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che si giocherà il suo futuro in questi mesi.