C’è anche la Juve: colpo last minute da Madrid

Il calciomercato della Juventus può registrare una sorpresa nelle ultime ore di gennaio: è sfida al Milan

Il pareggio in casa contro l’Atalanta non fa altro che complicare la classifica della Juventus che, dopo la penalizzazione di 15 punti, è ormai lontanissima dalle parti alte della classifica.

I bianconeri devono fare i conti con una stagione complicata, fatte di ostacoli che hanno compromesso il cammino della squadra di Allegri fino a questo momento. Ma ora come ora, le attenzioni dei vertici è tutta rivolta agli ultimi sette giorni di calciomercato che potrebbero portare novità al gruppo bianconero. E tra le priorità dell’allenatore toscano vi è certamente quello di puntellare la difesa, un reparto che a giugno vedrà Bonucci e Rugani avvicinarsi ad un anno dalla scadenza contrattuale. Molto cambierà anche a destra, visto che Cuadrado dirà addio a zero al termine dell’attuale stagione. Discorso analogo per Alex Sandro, pure lui in scadenza il prossimo 30 giugno. Ecco perché una delle ultime idee per rinforzare la retroguardia può arrivare direttamente dalla Spagna ed in particolar modo da Madrid. Occhi in casa Real dove, alla corte di Carlo Ancelotti, potrebbero venire registrate uscite allo scadere dell’attuale sessione di mercato.

Difensore da Madrid: la Juve ci prova

Le ‘Merengues’, si sa, hanno in mente un mercato sontuoso in vista della prossima estate ed è per questo che l’allenatore di Reggiolo potrebbe acconsentire a fare spazio già dal mese di gennaio.

Il nome caldo per la retroguardia della Juventus è un profilo che piace tanto al Milan e non solo. Lo spagnolo Nacho ha trovato recentemente spazio nel ruolo di terzino destro al posto di Carvajal, Ancelotti lo reputa una pedina affidabile ma la sua permanenza a Madrid è praticamente agli sgoccioli. Ecco perché la Juventus può provarci entro il 31 gennaio, termine ultimo per incorporare nuovi innesti. Nacho, però, come detto piace molto anche al Milan: in fila rimane viva l’ipotesi MLS. Situazione dunque in divenire, con Nacho al centro dei desideri della ‘Vecchia Signora’.